Sono almeno 85 – e non 61 come annunciato inizialmente – i casi di positività rilevanti in Olanda su passeggeri atterratti nelle scorse ore e provenienti dal Sudafrica. E’ una stima del ministero della Salute olandese.

I passeggeri erano partiti dal Sudafrica dopo essere stati regolarmente testati ed erano risultati negativi al tampone.

E’ inoltre quasi certo che i primi 61 positivi rilevati abbiano contratto la variante Omicron.

Secondo il ministero della Salute c’è un indice di certezza “del 95%” che sia la mutazione sudafricana quella contratta dai passeggeri, scrivono tutti i principali media dei Paesi Bassi.

Da domenica scatta un ulteriore stretta nel Paese, che è già in semi lockdown. Bar, ristoranti e tutti i negozi non essenziali dovranno restare chiusi dalle 17 alle 5.

(Unioneonline/L)

