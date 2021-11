Sessantuno persone arrivate con due aerei ad Amsterdam dal Sudafrica sono risultate positive al Covid-19.

Secondo le informazioni diffuse dalle autorità olandesi, erano a bordo di due distinti voli. Sono state messe in quarantena vicino allo scalo di Schiphol, mentre altri 531 passeggeri sono risultati negativi ai test.

In via di valutazione gli esami per capire se e quante persone siano state infettate con la variante Omicron.

(Unioneonline/s.s.)

