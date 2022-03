Comincia il secondo giorno dei colloqui tra Kiev e Mosca alla ricerca di un punto d’incontro, almeno con il cessate il fuoco.

Le delegazioni di Ucraina e Russia tenteranno una mediazione, mentre continuano i raid dei soldati sulle principali città ucraine.

LE NOTIZIE IN DIRETTA:

Ore 10.50 – Lavrov: “Usa dominano l’Europa come Napoleone o Hitler. Noi pronti al dialogo”

“Washington domina l'Europa come Napoleone o Hitler hanno fatto a suo tempo”. Lo ha detto il

ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov in conferenza stampa. La Russia “si aspetta che l'isteria svanirà e che l'Occidente ne uscirà fuori”, ha aggiunto il capo della diplomazia russa, dichiarando di essere “pronti al dialogo”.

***

Ore 10.30 – Lavrov: “Non vogliamo pensare a guerra nucleare, una soluzione si troverà”

“Una soluzione alla situazione in Ucraina verrà trovata. Non vogliamo pensare a una guerra nucleare”. Lo ha detto il ministro degli esteri Serghei Lavrov in conferenza stampa. Lavrov ha confermato anche che i colloqui tra rappresentanti di Russia e Ucraina si svolgeranno oggi.

***

Ore 10.10 – Due bimbi e 6 adulti uccisi in raid vicino Kharkiv

Sei adulti e due bambini sono stati uccisi in un edificio residenziale a seguito di un attacco russo alla città di Izyum, nel distretto di Kharkiv. Lo riporta il sito ucraino Kyiv Independent.

***

Ore 10 – I media liberi russi: “Il 70% dei russi è contro la guerra”

"Il 70% dei russi è contro la guerra, non confondete il popolo russo con il potere in Russia". Cosi il giornalista russo, caporedattore della Novaya Gazeta, e Premio Nobel per la pace, Dmitri Muratov, durante la sua audizione alla commissione giuridica del Parlamento europeo. "I nostri figli sono stati privati del loro futuro, il loro futuro è stato rovinato da questa guerra. Sappiamo dai sondaggi che il 70% dei russi non sostiene questa guerra, nonostante la propaganda”.

***

Ore 8.50 – La Germania manda altri 2.700 missili antiaerei

La Germania, secondo una fonte governativa, si appresta a inviare altri 2.700 missili antiaerei all'Ucraina.

***

Ore 7.45 – Mariupol sotto il controllo delle forze ucraine

Le forze armate ucraine fanno sapere che Mariupol resta sotto il loro controllo, dopo che i russi "senza successo" hanno tentato di conquistarla. La città - considerata un punto chiave dagli invasori, visto che consentirebbe il collegamento tra le truppe russe che avanzano da sud e da est - ha subito pesanti bombardamenti. Secondo il comunicato delle forze ucraine, l'offensiva russa continua nella zona di Kiev, in particolare nei centri di Vyshgorod, a nord della capitale, a Fastiv (sudovest) e Obukhiv (sud).

