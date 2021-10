Ci risiamo. Nuovi problemi tecnici per le app della galassia Zuckerberg.

Ad essere colpita maggiormente sembra essere Instagram, a giudicare dai trending topic su Twitter che sono #Instagramdown e #Instadown.

Ma si registrano problemi, non diffusi come quelli di qualche giorno fa che riguardavano praticamente tutti, anche su Facebook e Whatsapp.

"Alcune persone e imprese hanno difficoltà ad accedere ai nostri prodotti. Stiamo lavorando per tornare alla normalità al più presto e ci scusiamo per qualsiasi inconveniente”, spiega la compagnia stessa in una nota.

(Unioneonline/L)

