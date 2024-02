Nuova gaffe per il presidente Usa Joe Biden.

Il leader di Washington ha infatti scambiato la cancelliera tedesca Angela Merkel con il suo predecessore Helmut Kohl, morto nel 2017.

È succeso al G7 in Cornovaglia, durante il quale, raccontando un aneddoto, il presidente 81enne ha ricordato che «dopo aver dichiarato ai leader che l'America è tornata, il tedesco Helmut Kohl si è girato e mi ha detto: “Presidente che farebbe se domani aprisse il Times e leggesse che 1.000 persone hanno fatto irruzione nel parlamento?”». Ma protagonista del racconto non era, appunto Khol, bensì l’ex cancelliera tedesca.

Si tratta del secondo lapsus in 24 ore da parte di Biden che, negli ultimi tempi, è apparso annebbiato e stanco anche di fronte alle domande dei giornalisti al seguito alla Casa Bianca.

In precedenza, parlando ad un evento elettorale a Las Vegas, Biden aveva confuso il presidente francese Emmanuel Macron con uno dei suoi predecessori all’Eliseo, François Mitterand, morto nel 1996.

Ancora, lo scorso giugno aveva definito il presidente cinese Xi Jinping un «dittatore» e, sempre in quei giorni, ha confuso la guerra in Ucraina con quella in Iraq dichiarando che «Putin sta chiaramente perdendo il conflitto iracheno».

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata