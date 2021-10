Ore di apprensione per la regina Elisabetta.

La sovrana, 95 anni, ha trascorso la notte di mercoledì in ospedale, secondo l'annuncio dato da Buckingham Palace, che ieri si era limitato a far sapere come Sua Maestà avesse dovuto rinunciare a una visita in Irlanda del Nord su raccomandazione categorica dei suoi medici, i quali le avevano di fatto imposto di concedersi "qualche giorno" di riposo.

L'annuncio è stato dato dopo che la regnante era già tornata nel castello di Windsor, ma il riferimento a non precisati esami e controlli medici cui si sarebbe sottoposta a scopo apparentemente precauzionale suscita preoccupazione nei sudditi.

Negli ultimi mesi la regina è apparsa affaticata durante i molteplici impegni pubblici a cui è tornata a dedicarsi al termine dell'estate, non senza essere costretta ad appoggiarsi per la prima volta in alcuni spostamenti a un bastone di sostegno. Ausilio del tutto inedito per lei, se si eccettua un breve periodo seguito a un infortunio al ginocchio quindici anni fa.

"A seguito del consiglio medico di riposare per qualche giorno - si legge nella breve dichiarazione diffusa nella serata di ieri da una portavoce del palazzo reale - la regina è entrata in ospedale mercoledì pomeriggio per sottoporsi a indagini (diagnostiche) preliminari. È tornata al Castello di Windsor all'ora di pranzo e resta in buono spirito".

Secondo quanto appreso dall'agenzia britannica Pa, Elisabetta II - attesa da nuovi impegni nel prossimo futuro, fino ai preparativi del Giubileo di Platino per il suo 70esimo anniversario sul trono, che cade nel 2022 - avrebbe già ripreso posto al suo tavolo da lavoro nel pomeriggio di ieri.

