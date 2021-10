Charlene di Monaco ricompare dopo la notizia del suo ricovero d’urgenza in Sudafrica.

La principessa e moglie di Alberto ha postato una sua foto sui social, seduta a un tavolo e sorridente. "Dio vi benedica”, scrive a corredo dello scatto.

La 43enne a gennaio si era recata in Sudafrica, dove ha vissuto da giovane, per quello che doveva essere un breve soggiorno. Ma da quel momento non è più tornata a casa per sottoporsi alle cure di un’infezione a orecchie e gola, che a quanto pare le impedisce di fare rientro a Monaco.

"Doveva promuovere un progetto contro il bracconaggio dei rinoceronti e prendersi un po’ di tempo libero con alcuni amici – aveva raccontato il principe Alberto -. Poi ha avuto un problema di salute”. Con il marito sarebbe ai ferri corti, anche se lui nega: “Non è andata in esilio e non è arrabbiata con me. Purtroppo siamo un bersaglio facile, ma certe indiscrezioni fanno male sia a me che a lei".

I due hanno due gemelli, Gabriella e Giacomo, di sei anni.

