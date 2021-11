Momenti di tensione e scontri a Bruxelles, nel corso di una manifestazione organizzata per protestare contro le misure anti-Covid decise dal governo belga e in particolare in risposta al divieto di accesso a bar e ristoranti imposto ai non vaccinati.

Nel corso del corteo – che ha visto in piazza oltre 30mila persone – alcuni gruppi di manifestanti, incappucciati e che mostravano la bandiera delle Fiandre, hanno cercato lo scontro con le forze dell’ordine, che hanno usato cannoni ad acqua e lacrimogeni per disperdere la folla.

La contestazione di Bruxelles arriva poche ore dopo quella messa in atto nei Paesi Bassi e in particolare a Rotterdam, città anch’essa teatro di scontri che hanno portato a decine di arresti.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata