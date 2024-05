Donald Trump è davanti a Joe Biden in cinque su sei stati in bilico tra gli elettori registrati.

Emerge da uno dei sondaggi del New York Times/Siena Poll, che mostra un’erosione del sostegno al presidente Usa tra i giovani e gli elettori non bianchi, scontenti per l’andamento della situazione economica e la guerra a Gaza.

Nel duello tra gli elettori registrati Biden è avanti solo in Wisconsin (47% a 45%), mentre Trump guida in Pennsylvania (47% a 44%), Arizona (49% a 42%), Michigan (49% a 42%), Georgia (49% a 39%) e Nevada (50% a 38%).

Prendendo in considerazione tutti i probabili elettori, e non solo quelli registrati, i giochi si fanno più aperti. Resta avanti in cinque Stati Trump, ma Biden risulta vicinissimo in due di questi cinque, Wisconsin e Pennsylvenia.

E i risultati cambiano poco anche in un ipotetico confronto che include i candidati di partiti minori e l’indipendente Robert F. Kennedy Jr., che ha ottenuto una media del 10% nei sei Stati sottraendo voti più o meno equamente a Biden e Trump.

Biden nel 2020 ha vinto in tutti questi sei Stati. Per essere rieletto gli sarebbe sufficiente imporsi in Wisconsin, Michigan e Pennsylvania.

