I leader dei Paesi della Nato riuniti a Madrid per il vertice dell’Alleanza Atlantica.

Al centro del summit il conflitto tra Russia e Ucraina e l’ingresso nel Patto anche di Svezia e Finlandia. In collegamento da remoto anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

Quest’ultimo ha in queste ore fatto il punto sull’offensiva di Mosca, spiegando che da inizio invasione sono stati ben 2.800 i missili russi che hanno colpito l’Ucraina.

Intanto, mentre il leader russo Vladimir Putin è alle prese con il suo primo viaggio – in Tagikistan e Turkmenistan (GUARDA) – dall’inizio del conflitto, nel mirino del Cremlino è finito il presidente del Consiglio Mario Draghi, che ha “suggerito” la partecipazione del numero uno di Mosca al prossimo G20 solo da remoto. "Non è lui a decidere”, hanno tuonato i funzionari più vicini allo Zar.

Di seguito le notizie di ora in ora.

Ore 8.35 – Stoltenberg: “Russia minaccia per la Nato”

La Russia pone una "minaccia dieretta" alla sicurezza della Nato. Lo sottolinea il segretario Generale dell'Alleanza, Jens Stoltenberg, impegnato a Madrid nel vertice dell'Allenza atlantica.

Ore 7.51 – Attacco a Mykolaiv, tre morti

Tre morti e tre feriti in un attacco, presumibilmente con un missilie russo, contro un palazzo nella città ucraina di Mykolaiv. Lo segnalano il sindaco della città, Oleksandr Sienkevych, e il governatore dell'oblast, Vitaliy Kim, citati dadal Kyiv Independent. Sono in corso operazioni di soccorso, segnala Kim.

Ore 7 – Sanzioni Usa, ira della Cina

L'amministrazione Usa di Joe Biden ha aggiunto cinque aziende cinesi in una lista nera sul commercio, accusandole di sostenere la base industriale militare e della difesa russa, in seguito all'invasione dell'Ucraina da parte delle truppe di Mosca. La mossa ha provocato la dura reazione della Cina che ha respinto le accuse e i sospetti, affermando di "non aver fornito alcuna assistenza militare alle parti coinvolte nel conflitto Russia-Ucraina", opponendosi "con forza alle sanzioni unilaterali imposte dagli Stati Uniti alle

nostre compagnie", secondo una nota dell'ambasciata cinese a Washington.

