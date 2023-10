Marcia indietro del presidente Usa Joe Biden sul muro al confine col Messico, la cui costruzione era stata lanciata da Donald Trump.

L’amministrazione americana bypasserà 26 leggi federali (alcune in materia ambientale) per costruire altri 32 km di barriera nella Rio Grande Valley, usando fondi già stanziati durante la gestione del suo predecessore nel 2019.

Biden, pur sostenendo che il muro non sia «efficace», ha spiegato che non poteva opporsi all’uso di quei fondi: «Ho cercato di convincerli a reindirizzare quei soldi. Non lo hanno fatto. Non lo faranno. Nel frattempo, non si può fare altro secondo la legge se non usare i soldi per lo scopo per cui sono stati stanziati. Non posso fermarlo».

Trump non ha perso tempo nel commentare la notizia: «È così interessante vedere Joe Biden dover infrangere ogni regola ambientalista per dimostrare che avevo ragione nel costruire il muro al confine» con il Messico. Aggiungendo: «Chissà se Biden si scuserà con me e con l'America per averci messo così tanto tempo e per aver consentito al nostro Paese di essere inondato con 15 milioni di migranti».

(Unioneonline/s.s.)

