Nella centrale nucleare di Zaporizhzhia in Ucraina, che è sotto il controllo dei russi, le forze di Mosca vorrebbero immagazzinare il loro “intero arsenale militare”. Secondo quanto riporta Ukrainska Pravd, lo avrebbe reso noto Energoatom, azienda statale che supervisiona gli impianti nucleari nel Paese. Le truppe del Cremlino avrebbero infatti chiesto l’accesso alla sala macchine della prima, seconda e terza unità.

In queste ore Mykolaiv è tornata sotto l’assedio delle bombe, con un’operazione “massiccia”, scrive su Telegram il sindaco della città, Oleksandr Senkevich.

Intanto l’Unione europea ha confermato la quinta tranche, da 500 milioni di euro, di aiuti militari all'Ucraina: "Ho partecipato alla riunione del Gruppo di contatto ministeriale sulla difesa dell'Ucraina. Gli Stati membri dell'Ue hanno deciso di mobilitare la quinta tranche di assistenza militare di 500 milioni di euro per sostenere ulteriormente le forze armate ucraine. L'Ue rimane concentrata e ferma nel suo sostegno all'Ucraina, insieme ai partner", ha sottolineato Josep Borrell, Alto rappresentante per la Politica estera, su Twitter.

L'accordo per la nuova tranche era stato raggiunto martedì scorso al Consiglio Affari Esteri a Bruxelles.

La giornata di ora in ora:

Ore 9.42 – Nord Stream, flusso gas torna a 40% come prima di chiusura

Le forniture di gas russo attraverso il Nord Stream 1, riaperto stamane, sono arrivate al livello del 40%, come prima che il gasdotto fosse chiuso per manutenzione, l'11 luglio scorso. Lo riferisce la Tass citando il consorzio Nord Stream AG. Il gasdotto ha riaperto come previsto alle 7 ora di Mosca (le 6 ora italiana). Secondo l'operatore ucraino per il trasporto del gas Ogtsu, continuano anche le forniture della Gazprom attraverso l'Ucraina, che oggi dovrebbero arrivare a 42,4 milioni di metri cubi.

Ore 9.24 – Medvedev, “l’Ucraina potrebbe scomparire dalla mappa del mondo”

“Come risultato di tutto ciò che sta accadendo, l'Ucraina potrebbe perdere i resti della sua sovranità statale e scomparire dalla mappa del mondo". Lo scrive in un post su Telegram l'ex presidente russo Dmytri Medvedev, attuale vice capo del Consiglio di sicurezza nazionale.

Ore 8.36 – Kiev, 358 bambini uccisi dai russi da inizio invasione

Le truppe russe hanno ucciso almeno 358 bambini in Ucraina dal 24 febbraio, secondo i dati, aggiornati ad oggi, forniti dall'ufficio del procuratore generale ucraino e riportati dall'agenzia Ukrinform. "Ad ora, più di 1.039 bambini hanno sofferto in Ucraina a causa dell'aggressione armata russa. Secondo le informazioni ufficiali fornite dai tribunali dei minori: 358 bambini sono stati uccisi e più di 681 hanno riportato ferite di vari livelli di gravità", ha scritto il servizio stampa del Pgu su Telegram. Le cifre - precisa la Procura - non sono definitive, in quanto non considerano diverse aree dove le ostilità sono in atto.

