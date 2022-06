Sarà l’energia, con i suoi costi alle stelle in tutto il mondo a causa della guerra tra Russia e Ucraina, il tema centrale al prossimo G7 in Germania. Lo ha confermato un alto funzionario della Casa Bianca in occasione di un incontro con la stampa sul viaggio del presidente Usa in Europa per il summit del G7 e della Nato. Joe Biden, è stato detto anche, “proporrà una nuova serie di misure per aumentare la pressione sulla Russia. Per gli Usa il G7 è stato leader nell'imporre sanzioni senza precedenti contro Mosca in risposta all'invasione dell'Ucraina", ha aggiunto ancora la fonte, annunciando che ai vertici in Germania e Madrid interverrà in collegamento anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

A margine del G7, inoltre, Biden avrà un incontro bilaterale col cancelliere tedesco Olaf Scholz, mentre a margine del vertice Nato a Madrid incontrerà il premier spagnolo Pedro Sanchez e il re Felipe.

Sul fronte di guerra, intanto, i raid russi di ieri sulla regione di Kharkiv ha causato la morte di 10 civili e altre vittime si sono registrate a Zolochiv e a Chuguey.

Il sindaco di Enerhodar, città del sud in cui si trova la centrale nucleare di Zaporizhzhia, ha dichiarato che diversi abitanti sono stati rapiti dai soldati del Cremlino che controllano il sito: "Il luogo in cui si trovano alcuni di loro è ignoto – ha spiegato Dmytro Orlov -. Le condizioni degli altri sono molto difficili: torturati con l'elettroshock, abusati fisicamente e moralmente”.

La giornata di ora in ora:

Ore 12.17 – Mosca: “Pace solo se Kiev accetta tutte le nostre richieste”

Un piano di pace potrà essere redatto solo dopo che Kiev avrà soddisfatto tutte le richieste della Russia. Lo afferma il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov,

citato dalla Tass.

Ore 11.59 – Attaccate 14 località del Donetsk

Le truppe russe hanno attaccato 14 località della regione di Donetsk in Ucraina nelle ultime 24 ore, causando la morte ed il ferimento di diversi civili. Lo rende noto la polizia nazionale su Telegram. I russi hanno usato sistemi missilistici antiaerei S-300,

artiglieria e carri armati. Venticinque edifici civili sono stati distrutti e danneggiati:

18 edifici residenziali, tra cui due condomini. Lo scrive Ukrinform.

Ore 10.50 – Il Papa: “Siamo tornati al dramma di Caino e Abele”

Parlando della “amata e martoriata Ucraina", papa Francesco ha detto oggi che "là si è

tornati al dramma di Caino e Abele; è stata scatenata una violenza che distrugge la vita, una violenza luciferina, diabolica, alla quale noi credenti siamo chiamati a reagire con

la forza della preghiera, con l'aiuto concreto della carità, con ogni mezzo cristiano perché le armi lascino il posto ai negoziati". Il Pontefice lo ha affermato ricevendo in udienza i partecipanti all'assemblea plenaria della Riunione delle Opere per l'Aiuto alle Chiese Orientali (Roaco).

Ore 10 – I russi bombardano la regione di Karkhiv, 7 feriti

l russi hanno bombardato sul distretto di Chuhuiv nella regione di Kharkiv e 7 civili, di cui 2 bambini, sono rimasti feriti. Lo afferma il capo dell'amministrazione militare regionale di Kharkiv, Oleg Sinegubov , come riporta Unian.

Ore 9.30 – Michel: “Momento decisivo in Ue, daremo lo status di candidato all’Ucraina”

"È un momento decisivo per l'Unione europea. Sono fiducioso che oggi daremo lo status di candidato all'Ucraina e alla Moldavia e esprimeremo una chiara e forte prospettiva europea per la Georgia". Lo ha detto il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, arrivando al summit di capi di stato Ue a Bruxelles.

Ore 8.54 – Ucraina: almeno 324 bambini uccisi dall'inizio della guerra

Il bilancio dei bambini uccisi in Ucraina dall'inizio dell'invasione russa è salito a 324: lo ha reso noto l'ufficio del procuratore generale del Paese. I minori feriti sono almeno 597. Lo riporta Urkinform. Attualmente, la maggior parte delle vittime è stata registrata nella regione di Donetsk (308). Seguono la regione di Kharkiv (175), quella di Kiev (116), Chernihiv (68) e Lugansk (54).

Ore 8.45 – Kiev, 34.430 soldati russi uccisi da inizio guerra in Ucraina

Sono circa 34.430 i soldati russi uccisi in Ucraina dall'inizio dell'invasione, di cui 200 nelle ultime 24 ore: lo rende noto l'esercito di Kiev, riporta Ukrinform. Nel suo aggiornamento sulle perdite subite finora da Mosca, l'esercito ucraino indica che si registrano anche 216 caccia, 183 elicotteri e 620 droni abbattuti. Inoltre le forze di Kiev affermano di aver distrutto 1.504 carri armati russi, 756 pezzi di artiglieria, 3.632 veicoli blindati per il trasporto delle truppe, 137 missili da crociera e 14 navi.

Ore 8.36 – Kadyrov, preso villaggio di Katerynivka nel Lugansk

Il villaggio di Katerynivka nell'autoproclamata Repubblica popolare di Lugansk (Lpr) "è stato preso, ed è sotto il nostro controllo". Lo ha annunciato su Telegram il leader ceceno Ramzan Kadyrov, citato da Interfax. "Le unità delle forze speciali di Akhmat, insieme alle forze alleate hanno liberato un'altra località della Repubblica popolare di Lugansk, il villaggio di Katerynivka", ha precisato Kadyrov.

