Chiusura da parte di Mosca di fronte alle dichiarazioni del presidente ucraino Volodymyr Zelensky secondo il quale solo un incontro tra lui e Vladimir Putin, suo omologo russo, potrebbe contribuire al raggiungimento della pace tra i due Paesi. Ma il Cremlino sta invece studiando il piano di pace che l’Italia ha presentato all’Onu e che ruota intorno a quattro punti principali esposti la settimana scorsa dal ministero degli Esteri Luigi Di Maio al segretario generale Onu e che è stato messo a punto da Ettore Sequi, il segretario generale della Farnesina originario di Ghilarza.

Innanzitutto c’è il cessate il fuoco: viene ritenuto impossibile che si possa parlare di pace, quando esattamente oggi sono trascorsi tre mesi dall’inizio della guerra, senza che venga imposta e rispettata una tregua.

In secondo luogo, oltre alla valutazione della parte operativa, sarebbe la diplomazia a fare gran parte del lavoro. Zelensky ha già ottenuto un documento relativo all’annessione all’Ue, una carta che aprirebbe le porte a garanzie a livello internazionale: una conferenza per la pace potrebbe rappresentare un ulteriore passo avanti in questo senso.

Il terzo punto ruota intorno alle questioni di Crimea e Donbass, territori sui quali per ora né Ucraina né Russia hanno espresso l’intenzione di concedere qualcosa. Il governo di queste aree viene visto come il “trofeo”: chi se le aggiudica – nelle intenzioni dei due avversari – sarà il vincitore, l’altro il perdente. Ma tutto deve invece essere considerato trattabile, nelle intenzioni dell’Italia, e si troverebbe una soluzione grazie a una commissione di livello internazionale.

Infine, il quarto punto parla di ritiro dei militari di Mosca dai territori occupati e, come conseguenza, il progressivo disarmo. In caso di rispetto delle condizioni, anche le sanzioni nei confronti della Russia potrebbero essere ridiscusse fino ad arrivare alla cancellazione.

Sempre in ambito Nazioni Unite, si è dimesso nelle scorse ore Boris Bondarev, consigliere della missione russa. “Non mi sono mai vergognato così tanto del mio Paese” ha detto dopo 20 anni di carriera. Dal 2019 ricopriva l’incarico in ambito diplomatico ma, ha spiegato in una dichiarazione, “la guerra aggressiva scatenata da Putin contro l'Ucraina, e di fatto contro l'intero mondo occidentale, non è solo un crimine contro il popolo ucraino, ma anche il crimine forse più grave contro il popolo russo” commesso da un gruppo dirigente “che vuole solo una cosa, restare al potere per sempre”.

Ha aggiunto di disapprovare “profondamente” quello che il suo governo sta facendo e, probabilmente, “in molti mi considerano già un traditore”.

La giornata di ora in ora:

Ore 18.55 – Di Maio: “Piano di pace embrionale, ci vorrà tempo”

Noi abbiamo delineato un percorso che parte da un gruppo di facilitazione internazionale e ha l'ambizione di arrivare una nuova Helsinki". Ma il piano di pace italiano sull'Ucraina è ancora "un lavoro embrionale, ci vorrà tempo". Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio a un evento dell'associazione Alis.

"Oggi non ci sono le condizioni per la pace, abbiamo di fronte una guerra lunga e logorante", ha aggiunto il ministro.

***

Ore 18.15 – Von Der Leyen: “Intesa sul petrolio al prossimo vertice? Non credo”

"Non mi aspetto" che ci sia un'intesa sull'embargo al petrolio al vertice europeo della prossima settimana, "è inutile dare false aspettative". E' quanto ha sottolineato la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, in un'intervista a Politico dal forum diDavos rilasciata poco dopo la lettera dell'Ungheria al presidente del Consiglio Ue, Charles Michel. "C'è un elemento politico da discutere, ovvero quanto gli altri 26 Paesi membri vogliono concedere all'Ungheria in fatto di investimenti, ma le principali difficoltà sono tecniche e ne stiamo parlando in questi giorni", ha aggiunto von der Leyen.

***

Ore 17.10 – “Occidentali potranno assistere ai processi ai combattenti di Azovstal”

I rappresentanti di diversi Paesi, compresi occidentali, saranno invitati ad assistere alle udienze dei processi contro i combattenti ucraini di Azovstal fatti prigionieri dai russi. Lo ha detto il capo dei separatisti filorussi di Donetsk, Denis Pushilin, citato da Interfax, secondo cui i giudici dell'amministrazione di Donetsk fedele a Mosca stanno preparando i dossier per la corte marziale insieme alle autorità russe.

***

Ore 16.40 – Kiev: “Nostra integrità territoriale non è negoziabile”

"Continuiamo a sentire proposte di capitolazione da parte nostra nei confronti della Russia o di cessioni del territorio, nonostante i crimini commessi dall'esercito russo e i tentativi di genocidio: Mosca non crede in un vero dialogo, ma detta condizioni. La nostra integrità territoriale non è negoziabile". Lo ha detto Andriy Yermak, capo dell'Ufficio del presidente dell'Ucraina, nel corso del suo intervento a Davos.

***

Ore 16.15 – Arriva il primo carico di grano dall’Ucraina in Europa

Il primo treno merci con un carico di grano dall'Ucraina è arrivato in Lituania attraverso la Polonia, al porto di Klaipeda. Lo hanno riferito le ferrovie di stato di Vilnius. Per le sue esportazioni, Kiev è alla ricerca di rotte alternative ai porti ucraini, bloccati dal conflitto con la Russia.

***

Ore 15.45 – Medvedev: “Crimea all’Ucraina? Sarebbe guerra totale”

Cercare di creare una Crimea autonoma sotto la sovranità dell'Ucraina equivale a una minaccia alla Russia e potrebbe provocare "una guerra totale". Lo ha affermato l'ex presidente Dmitry Medvedev, attuale vice capo del Consiglio di sicurezza nazionale, respingendo la proposta contenuta nel piano di pace italiano. Nessuna forza politica in Russia accetterebbe una tale soluzione, perché "equivarrebbe a un tradimento del Paese", ha aggiunto Medvedev, citato dall'agenzia Tass.

***

Ore 15 – Kuleba: “L’offensiva in Donbass è la più grande dalla Seconda guerra mondiale”

"E' troppo presto per affermare che l'Ucraina ha già tutte le armi che le servono. L'offensiva russa in Donbass è una battaglia spietata, la più grande sul suolo europeo dalla Seconda guerra mondiale". Lo ha scritto su Twitter il ministro della Difesa ucraino Dmytro Kuleba. "Invito i partner a velocizzare le consegna di armi e munizioni, specialmente (i lanciarazzi multipli) MLRS, l'artiglieria a lungo raggio e i veicoli blindati per il trasporto del personale militare", ha aggiunto.

***

Ore 14 – Medvedev: “Il Donbass non tornerà mai all’Ucraina”

Le Repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk non torneranno mai all'Ucraina: lo ha scritto il vice presidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitry Medvedev sul suo canale Telegram, secondo quanto riporta la Tass. "Le Repubbliche del Donbass hanno preso la decisione finali sul loro stato e non torneranno mai più. Questo è inaccettabile per coloro che ricordano cosa è successo agli accordi di Minsk e le uccisioni di civili" nelle due repubbliche, ha detto Medvedev, commentando i resoconti dei media sul piano italiano per risolvere la crisi ucraina.

***

Ore 13.10 – Ue: ci sono le prove che la Russia ruba il grano ucraino

"Putin sta usando il tema alimentare come un'arma, l'impatto si sente non solo sull'Ucraina ma in Africa e Asia: non abbiamo dubbi che le truppe russe rubano il grano ucraino o distruggono le scorte, si cono varie prove. Non possiamo dire cosa possiamo e vogliamo fare per contrastare la situazione perché è in corso una guerra ma sono in corso discussioni su come intervenire una volta che le navi hanno lasciato i porti". Lo ha detto un portavoce della Commissione Ue. "Bisogna sollevare la questione a libello globale e lo stiamo facendo, l'Egitto si è rifiutato di accettare grano rubato dall'Ucraina".

***

Ore 12.30 – Medvedev boccia il piano di pace dell'Italia

Il vice presidente del Consiglio di sicurezza russo ed ex presidente russo, Dmitri Medvedev, ha criticato il piano di pace italiano per l'Ucraina affermando che "c'è la sensazione che sia stato preparato non da diplomatici ma da politologi locali, che hanno letto dei giornali provinciali e operano soltanto sulla base delle notizie false ucraine". Lo riporta l'agenzia di stampa statale russa Tass. "Se si devono proporre iniziative di pace allora dovrebbero basarsi su un approccio reale che deve rispecchiare lo stato delle cose. E un tale documento già da tempo è stato proposto dalla Russia per la discussione", ha dichiarato Medvedev.

***

Ore 11 – Von der Leyen: “Kiev deve vincere, faremo di tutto per questo”

"L'Ucraina deve vincere la guerra. E l'aggressione di Putin deve essere un fallimento strategico. Faremo tutto il possibile per fare in modo che gli ucraini prevalgano e riprendano il futuro nelle loro mani". Lo ha detto la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen intervenendo a Davos. Con la guerra "è stato messo in discussione l'ordine internazionale", ha aggiunto.

***

Ore 10.40 – Ucraina: “Russi spostano missili Iskander in Bielorussia”

L'esercito russo ha spostato sistemi missilistici tattici Iskander-M nella regione bielorussa di Brest, a una distanza massima di 50 chilometri dal confine con l'Ucraina. Lo scrive su Facebook lo Stato maggiore delle forze armate di Kiev, citato da Ukrinform, indicando che la minaccia di attacchi missilistici e aerei dal territorio della Repubblica di Bielorussia è in crescita.

***

Ore 10.20 – Mariupol, 200 cadaveri in un rifugio sotto un grattacielo

Circa 200 corpi sono stati trovati a Mariupol tra le macerie di un rifugio durante lo smantellamento dei blocchi di un grattacielo vicino alla stazione di servizio suburbana-2 su Myru Avenue. Lo ha annunciato su Telegram il portavoce del sindaco di Mariupol Petro Andryushchenko, riportato da Unian.

***

Ore 8.59 – Sale a 234 il numero dei bambini uccisi nella guerra

È aumentato a 234 (ieri erano 232) il numero dei bambini ucraini rimasti uccisi dall'inizio dell'invasione russa. Lo ha riferito l'ufficio del procuratore generale di Kiev su Telegram, citato da Unian. Più di 433 hanno riportato ferite di diversa gravità.

***

Ore 8.07 – Bombardamenti continui a Severodonetsk, 4 civili morti

Quattro persone sono rimaste uccise in un edificio residenziale nei bombardamenti russi "caotici e quasi continui a Severodonetsk". Lo ha reso noto il capo dell'amministrazione militare regionale di Lugansk Sergiy Gaidai, citato da Unian. "Quattro persone sono morte in un grattacielo a Severodonetsk. La tragedia è avvenuta nei vecchi quartieri della città. Quando la polizia è arrivata in soccorso ha trovato i corpi di due uomini e una donna. Un'altra donna è rimasta gravemente ferita", ha scritto Gaidai, aggiungendo che 13 abitazioni sono state danneggiate aSeverodonetsk, Lysychansk, Zolotoye e Novodruzhesk.

***

Ore 7.31 – Kiev, “i russi preparano una nuova offensiva su Zaporizhzhia”

L'esercito russo si prepara a riprendere l'offensiva nell'area di Vasylivka a Zaporizhzhia in direzione Bakhmut. Lo scrive lo Stato Maggiore Generale delle Forze Armate ucraine nel rapporto della mattina, citato da Ukrainska Pravda. Le truppe della Federazione stanno rafforzando e raggruppando in tutta l'area le loro unità. Mentre non smette l'operazione offensiva nella zona operativa orientale, dove continua “un fuoco intenso” lungo l'intera linea e nelle profondità della difesa ucraina a Donetsk, Slobozhansky e Pivdennobuzhsky . Le maggiori ostilità sono nel distretto di Donetsk,vicino a Lysychansk e Severodonetsk.

