Una brutta avventura che poteva finire molto male quella capitata a Jo Kenyon, producer radiofonica di 34 anni originaria dello Yorkshire, in Gran Bretagna.

La donna, attaccata da una ragno a una coscia mentre si trovava seduta in bagno sul wc, è andata incontro a tre mesi di sofferenza e a tre differenti ricoveri.

A morderla sarebbe stata una falsa vedova nera, specie molto pericolosa diffusa sia negli Stati Uniti che in Gran Bretagna che come effetti può provocare semiparalisi degli arti, difficoltà deambulatorie e forte rischio di sepsi.

"Ho avvertito una sensazione di fortissimo bruciore paragonabile a quando si sfiora qualcuno con una sigaretta accesa, ma molto più intenso”, ha raccontato la ragazza a una testata locale. “Sono saltata in piedi dal wc pensando a cosa diamine mi avesse morso. Sollevando il sedile del wc ho visto un enorme ragno”, ha continuato.

“Per mezz'ora ho aspettato, sperando che il dolore passasse, ma continuava a pulsare, e poi ho visto un’enorme bolla di sangue che si era formata e ho deciso di chiamare un medico”, ha raccontato ancora la producer.

“Per i primi giorni non riuscivo a camminare - ha raccontato Jancora Jo Kenyon -; il dolore è poi continuato per settimane tutte le volte che provavo a sfiorare la pelle. Quel morso poteva uccidermi e ancora non riesco a crederci”.

