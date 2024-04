Ci hanno sperato sino all’ultimo, affidando al mondo del web il loro grido disperato: «Pregate per Stefano Cherchi». Ma nonostante la fede e gli appelli di amici, parenti e colleghi, il fantino di Mores non ce l’ha fatta. È morto a 23 anni, ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Canberra, in Australia, dove era arrivato lo scorso 20 marzo in seguito a un incidente a cavallo. Il dramma durante una gara all'ippodromo Thoroughbred Park, la caduta mentre il sassarese si trovava in testa alla competizione. Sin da subito le sue condizioni soon apparse gravissime.

Dopo due settimane di ricovero, la stella emergente dell'ippica internazionale si è spenta. Lo ha annunciato su X la NSW Jockeys Association, che sostiene i fantini e gli apprendisti del NSW. La notizia è stata riportata dai media australiani. Sui social il cordoglio di colleghi e sportivi. «Abbiamo il cuore spezzato nel sentire la notizia della morte di Stefano. Ha collezionato oltre 100 vittorie in Gran Bretagna prima di trasferirsi in Australia, e l'alta stima di cui era tenuto in tutto il mondo è evidente. I nostri pensieri sono con i suoi amici, la sua famiglia e tutti coloro che hanno avuto il piacere di lavorare con lui. L’intero settore delle corse sarà in lutto per la perdita di un giovane così talentuoso», scrive su X la British Horseracing Academy. «È con grande tristezza che ci uniamo alla comunità delle corse sia in Australia che all'estero per porgere le nostre più sentite condoglianze alla famiglia e agli amici di Stefano», il commento di Sky Race sul social di Musk.

Considerato un autentico talento, Stefano Cherchi si era trasferito a Newmarket, in Inghilterra, quando aveva appena 16 anni. Cresciuto sotto l'egida dell'allenatore di purosangue Marco Botti, aveva conquistato 106 vittorie e un pieno di consensi e di popolarità, complice anche il suo carattere con il quale si era fatto amare da tutti. Trasferitosi da pochi mesi in Australia, anche qui aveva già ottenuto due successi e risultati importanti.

(Unioneonline/v.f.)

© Riproduzione riservata