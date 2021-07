Mistero nella villa che fu di Gianni Versace e dove lo stilista venne ucciso esattamente 24 anni fa, il 15 luglio del 1997.

Proprio a ridosso dell’anniversario del delitto, nella residenza di Miami Beach due addetti alle pulizie hanno trovato due cadaveri. Le indagini sono in corso e nulla finora trapela su cosa sia realmente accaduto né sull’identificazione dei corpi.

Casa Casuarina, di fronte all'iconica Ocean Drive,è stata trasformata in un lussuoso boutique hotel conosciuto come La Magione o The Villa Casa Casuarina.

Ventiquattro anni fa lo stilista italiano, all’epoca 50enne, stava rientrando a casa quando, mentre saliva le scale dell’ingresso, fu assassinato dal serial killer Andrew Cunanan. Il giovane, accusato dell’omicidio di altre quattro persone, si tolse la vita dopo otto giorni prima di essere arrestato.

