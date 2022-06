Mistero in Sudafrica dopo il ritrovamento dei cadaveri di 17 peresone in un night club di un sobborgo di East London.

Le vittime sono per lo più ragazzi.

“Ci sono diciassette giovani che sono stati trovati morti in un locale notturno qui a East London. Le circostanze della morte non sono note in questo momento", si è limitato a dire il capo della polizia provinciale, il generale Thembinkosi Kinana, al canale televisivo eNCA.

Altre tre persone, che erano gravemente ferite, sono poi morte in ospedale e due sono in condizioni gravissime.

(Unioneonline/s.s.)

