Mistero sulla morte di Marcello Vinci, 29enne originario di Martina Franca (Taranto), trovato privo di vita a Shanghai, in Cina, nella notte tra il 5 e il 6 marzo.

A dare conferma della notizia, che in questi giorni è circolata sui social, è stata la madre del giovane, Angela Berni, che a sua volta ha rivolto un appello su Facebook. «A chiunque tra gli amici - ha scritto la donna nel post - ha avuto contatti con Marcello tra il 5 e il 6 marzo chiedo umilmente di fornirmi ogni minimo dettaglio, potrebbe essere di gran aiuto alle indagini».

Il ragazzo, che aveva vissuto con la famiglia a Fasano (Brindisi), si era laureato all'Istituto di studi internazionali con una tesi sul Dragone che veste Made in Italy e nel 2017 si era trasferito in Cina. Nei suoi post su Facebook il ragazzo parlava spesso delle restrizioni – ancora dure – legate alla pandemia da Covid-19 in Cina. Il 10 novembre scorso, rientrato nel Paese asiatico dopo un weekend trascorso in Italia, scriveva: «Mentre voi vivete senza mascherine da anni, io mi preparo a fare l'ennesima quarantena. Tengo a precisare che sono stato rinchiuso due settimane tra luglio e agosto, 27 giorni in 30 giorni totali nel mese di settembre, una settimana a ottobre e avevo finito l'ultima quarantena di sette giorni tre giorni fa».

(Unioneonline/F)

© Riproduzione riservata