I primi ottanta faranno rientro in Sardegna oggi. Gli altri, oltre millecento, arriveranno nei prossimi giorni: dopo sei mesi si è conclusa ieri la missione Unifil della Brigata Sassari in Libano.

C’è stato il passaggio di testimone nella carica di comandante della Joint Task Force-Lebanon Sector West tra il generale di Divisione Stefano Messina, uscente a capo dei sassarini, e il generale di Brigata Nicola Mandolesi, subentrante alla guida della Brigata Pozzuolo del Friuli.

«Un momento significativo che rappresenta, concretamente e idealmente, la continuità dell’impegno dell’Italia in Libano», ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto, «un importante contributo a favore della stabilità regionale che, ogni giorno, il personale italiano offre, con spirito di abnegazione, in un teatro operativo complesso. Quello del Medio Oriente è dove le nostre Forze Armate stanno svolgendo un ruolo fondamentale».

La permanenza della Brigata Sassari in Libano, iniziata il 2 agosto, non è stata semplice: il 22 novembre quattro militari sardi erano rimasti feriti in modo lieve durante un lancio di missili durante uno scontro fra i militari israeliani e le milizie territoriali.

(Unioneonline/E.Fr.)

