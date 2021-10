Un fragoroso applauso ha accompagnato l’aertura, per mano di Jeff Bezos in persona, della capsula New Shepard della compagnia privata Blue Origin, che ha così completato con successo il suo secondo volo suborbitale con equipaggio.

L'atterraggio della New Shepard (foto via Ansa)

A viaggiare oltre il confine dell'atmosfera l'attore William Shatner, (alias Capitan Kirk), Chris Boshuizen, fondatore di una società per lo studio della Terra, il microbiologo Glen de Vries e la dirigente di Blue Origin Audrey Powers.

L'equipaggio della New Shepard (foto @BlueOrigin)

Shatner, 90 anni, è l’uomo più anziano mai andato nello spazio. Il volo è durato circa 11 minuti e ha permesso ai passeggeri di rimanere nello spazio in microgravità per poco più di tre minuti.

