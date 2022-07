Mentre sale ad almeno 29 il bilancio delle vittime provocate dall'attacco di ieri contro la cittadina ucraina di Chasiv Yar, nel Donetsk (est), dove un missile Uragan ha colpito un edificio residenziale, tre persone sono morte e altre 16 sono rimaste ferite per un nuovo attacco missilistico lanciato dalle forze russe (verso le 10.20 ora locale, le 9.20 in Italia) a Kharkiv.

Lo ha reso su Telegram il governatore della regione, Oleg Sinegubov, secondo quanto riporta Unian. "Il nemico ha lanciato di nuovo attacchi missilistici sulla città. Ci sono circa 16 feriti e tre morti. Le informazioni sono in aggiornamento, i servizi di soccorso e di emergenza stanno lavorando sul posto", ha scritto Sinegubov.

Secondo l'intelligence britannica non si è fermato ieri il fuoco di artiglieria delle forze russe nel Donbass settentrionale, ma probabilmente senza alcun progresso di rilievo sul terreno. Allo stesso tempo, sottolinea il rapporto pubblicato dal ministero della Difesa su Twitter, i soldati ucraini hanno continuato ad esercitare una pressione localizzata sulla linea difensiva russa nella parte nordorientale della regione di Kherson, ma anche qui probabilmente senza passi avanti.

Nel complesso, sottolineano gli 007, la mancanza di pause programmate per i soldati russi impegnati al fronte è molto probabilmente uno tra i fattori cruciali del rallentamento dell’operazione.

(QUI tutte le notizie sul conflitto)

(QUI tutti i video)

La giornata di ora in ora:

Ore 17.10 – Kiev: “7.200 militari scomparsi, forse prigionieri dei russi”

Il call center ucraino per la ricerca di persone scomparse ha registrato 7.200 militari ucraini scomparsi. Lo riporta Ukrinform citando il commissario Oleh Kotenko secondo cui la maggior parte dei soldati di cui si sono perse le tracce sarebbe stata catturata dai russi: "Sono vivi ma tenuti prigionieri".

***

Ore 16.30 – Rutte visita Kiev: “La guerra sarà lunga, sostegno all’Ucraina”

"La guerra potrebbe durare più a lungo di quanto tutti sperassimo o ci aspettassimo. Ma ciò non significa restare guardare passivamente. Dobbiamo rimanere concentrati e continuare a sostenere l'Ucraina in ogni modo possibile": lo ha detto il premier olandese Mark Rutte, oggi in visita nel Paese, nel corso di una conferenza stampa con Volodymyr Zelensky. Rutte, prima di Kiev, ha visitato Irpin, Borodianka e Bucha.

***

Ore 15.55 – Erdogan a Putin: “Aprire i corridoi del grano nel Mar Nero”

"E' giunto il momento di agire per attuare il piano per la creazione di corridoi per l'esportazione del grano" ucraino. Lo ha detto il presidente turco Recep Tayyp Erdogan a Vladimir Putin nel corso della conversazione telefonica odierna. I due leader, ha riferito la presidenza turca, "hanno discusso della situazione in Siria, dellasituazione in Ucraina alla luce delle operazioni militari russe, della creazione di corridoi sicuri per l'esportazione di grano dal Mar Nero". Lo riporta la Tass.

***

Ore 15.15 – Colloquio Putin-Erdogan sui corridoi per il grano

Vladimir Putin e Recep Tayyp Erdogan hanno avuto un colloquio telefonico. Lo ha reso noto la presidenza turca, come riporta la Tass, aggiungendo che i due leader hanno discusso della crisi ucraina e dei corridoi per il grano.

***

Ore 14.50 – Almeno 29 i morti per i missili su Chasiv Yar

E' salito a 29 il bilancio delle vittime per il raid russo che ha colpito un palazzo a Chasiv Yar. I servizi di emergenza ucraini su Telegram hanno riferito che 24 corpi sono stati recuperati dalle macerie, altri 5 sono stati individuati ma non ancora recuperati. Sono 9 invece i sopravvissuti tratti in salvo, mentre continua la ricerca di altri dispersi.

***

Ore 14.20 – Decreto di Putin: “Cittadinanza russa facile per tutti gli ucraini”

Il presidente russo Vladimir Putin ha ampliato con un decreto la procedura semplificata di acquisizione della cittadinanza russa a tutti i residenti in ucraina. Lo riporta la Tass.

"I cittadini dell'Ucraina, della Repubblica popolare di Donetsk (DPR) o della Repubblica popolare di Lugansk (LPR) e le persone senza cittadinanza che vivono permanentemente in DPR, LPR o Ucraina, hanno il diritto di presentare domanda per l'ammissione alla cittadinanza della Federazione Russa tramite procedura semplificata", si legge nel decreto firmato da Putin e pubblicato oggi. La precedente versione del decreto, spiega la Tass, si applicava solo ai residenti delle regioni separatiste.

***

Ore 13 – Ue: “Sul gas situazione seria, preparati a ogni scenario”

"L'Ue si sta preparando ad ogni scenario. La situazione è chiaramente seria e dobbiamo essere preparati. A metà luglio, come è noto, verrà varato un piano di prevenzione in vista dell'inverno". E' quanto ha spiegato Tim McPhie, portavoce della Commissione Ue, in merito agli ulteriori tagli del gas messi in atto da Mosca. "E' necessario arrivare il prima possibile ad una autonomia energetica dalla Russia", ha aggiunto il portavoce europeo sottolineando come occorra comunicare alla popolazione "l'importanza del risparmio energetico" e ricordando che la Commissione, tra gli strumenti, ha già varato il RePowerEu.

***

Ore 11.45 – Missili sul Donetsk, salgono a 19 le vittime di Chasiv Yar

E' salito ad almeno 19 il bilancio delle vittime provocate dall'attacco di ieri delle forze russe contro la cittadina ucraina di Chasiv Yar, nel Donetsk (est), dove un missile Uragan ha colpito un edificio residenziale. Lo riporta Ukrinform.

***

Ore 11.20 – Raid aereo sulla regione di Odessa

Le forze russe hanno lanciato questa mattina un attacco missilistico nella regione di Odessa (sudovest): lo ha reso noto il vice direttore dell'ufficio della presidenza ucraina, Kirill Timoshenko, secondo quanto riporta il Kyiv Independent. Secondo Timoshenko sono stati lanciati quattro missili da aerei che sorvolavano la penisola di Crimea occupata e uno ha colpito un edificio, ha aggiunto il funzionario senza fornire dettagli. Non si hanno ancora notizie di eventuali vittime o feriti.

***

Ore 11 – Ue: “Già dodici Paesi membri colpiti dai tagli del gas russo”

"Putin continua a usare l'energia come un'arma. Dodici Paesi dell'Ue sono già direttamente interessati. Riempire le nostre capacità di stoccaggio del gas prima di questo inverno può aiutarci a prepararci a eventuali ulteriori interruzioni e tagli delle forniture di gas". E' quanto scrive in un tweet la Commissione Ue.

***

Ore 10.50 – Nuovo attacco russo su Kharkiv, tre morti e 16 feriti

Almeno tre persone sono morte e altre 16 sono rimaste ferite questa mattina nella città ucraina di Kharkiv (est) in seguito ad un nuovo attacco missilistico lanciato dalle forze russe (verso le 10.20 ora locale, le 9.20 in Italia): lo ha reso su Telegram il governatore della regione, Oleg Sinegubov, secondo quanto riporta Unian. "Il nemico ha lanciato di nuovo attacchi missilistici sulla città. Ci sono circa 16 feriti e tre morti. Le informazioni sono in aggiornamento, i servizi di soccorso e di emergenza stanno lavorando sul posto", ha scritto Sinegubov.

***

Ore 9.30 – Di Maio: “Da inizio anno assistiti 1000 connazionali”

"Dall'inizio dell'anno sono state effettuate 5 missioni all'estero (2 in Ucraina, 1 in Ciad, 1 in Burkina Faso, 1 a Cipro) e sono stati assistiti circa mille connazionali in condizioni di grave emergenza a seguito della guerra in Ucraina". Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri Luigi Di Maio aprendo l'evento "Ripartiamo in sicurezza" per il lancio del nuovo sito "Viaggiare Sicuri" alla Farnesina.

***

Ore 8.10 – Missili sul Donetsk, salgono a 17 le vittime di Chasiv Yar

E' salito ad almeno 17 il bilancio delle vittime provocate dall'attacco di ieri delle forze russe contro la cittadina di Chasiv Yar, nella regione di Donetsk dell'Ucraina orientale, dove un missile Uragan ha colpito un edificio residenziale. Lo riporta Unian. Almeno 22 persone, incluso un bambino di nove anni, potrebbero essere ancora intrappolate tra le macerie. Finora sono state tratte in salvo sei persone.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata