Migliaia di creature marine, in prevalenza crostacei, ritrovate morte lungo le spiagge del nord-est dell’Inghilterra, un mistero sul quale le autorità vogliono vederci chiaro.

Un cittadino di Marske-by-the-Sea ha riportato alla Cnn la presenza di tonnellate di alghe ammucchiate sulla spiaggia fino all'altezza della vita, mescolate a migliaia di granchi e altri crostacei morti.

Dopo qualche giorno le pile di granchi hanno cominciato a decomporsi e l'odore si è fatto insopportabile. L'Agenzia per l'ambiente del Regno Unito ha dichiarato che sta collaborando con il Centro per l'ambiente e l'Autorità per la conservazione della pesca costiera per capire le ragioni del fenomeno. "Sono stati raccolti campioni di acqua, sedimenti, cozze e granchi" inviati ai laboratori per le analisi. Da accertare se “un incidente di inquinamento possa aver contribuito alla morte degli animali” ha riferito il portavoce dell'Agenzia per l'ambiente.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata