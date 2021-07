Continua ad aggravarsi il bilancio delle vittime del maltempo, che in questi giorni sta devastando Germania in primis, ma anche Olanda, Belgio, Lussemburgo e Svizzera.

In totale i morti sono 153, di cui 133 nella sola Germania.

La Germania è letteralmente flagellata da un fenomeno “mai visto” che le stesse autorità tedesche hanno detto essere riconducibile ai cambiamenti climatici.

"Metà della città è distrutta, le case crollavano da destra e da sinistra, le persone urlavano dalle finestre, è stato terribile non poterle aiutare". In questa testimonianza di un residente di un villaggio renano c'è tutto il dramma del Paese travolto dalla furia dei corsi d'acqua, alimentati da piogge torrenziali mai così intense da un secolo.

I dispersi sono almeno 1.300: questo anche perché nelle zone più colpite la rete telefonica è in tilt e in molti sono fuggiti dalle loro case senza riuscire a portare con sé i telefoni.

Una tragedia epocale che la cancelliera Angela Merkel è stata costretta all'inizio a vivere lontano dal Paese, a Washington.

La Germania sud-occidentale è solo epicentro di una violentissima ondata di maltempo che sta flagellando anche Olanda, Belgio, Lussemburgo e Svizzera.

In alcune zone del Paese sono stati registrati oltre 150 millimetri di pioggia in 24 ore, la maggior parte caduti in appena 12 ore. Rispetto ai 70 mm di media che cadono su Mannheim a luglio.

I fiumi hanno rotto gli argini travolgendo ogni cosa: "In due ore le auto sono state spazzate via, gli alberi abbattuti e le case crollate", ha raccontato un 65enne abitante di Schuld, villaggio di 700

abitanti ormai semidistrutto che si trova nella regione della Renania-Palatinato, una delle più colpite dall'alluvione. Il dramma è condiviso con la vicina Vestfalia, dove nei pressi di Colonia una parte di un villaggio è letteralmente crollata su se stessa, in seguito ad una frana.

L'alluvione del secolo l’hanno chiamata, un fenomeno che inevitabilmente rilancia il tema

dell'emergenza climatica nella campagna anche per le elezioni federali di settembre.

