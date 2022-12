«Un augurio speciale al popolo ucraino».

Lo ha rivolto Giorgia Meloni ospite di Bruno Vespa su Rai Uno a “Porta a Porta”.

«In questo periodo in tutto il mondo si festeggia il momento della luce – ha detto la premier riferendosi al Natale e alle altre feste che si celebrano in tutto il mondo per molte fedi religiose – e il popolo ucraino è invece costretto a stare al buio».

«Vorrei che pensassimo a cosa si prova a trascorrere anche solo un giorno di queste feste senza gas, senza luce, telefono o televisione. Loro lo stanno facendo e questo dimostra quanto siano straordinari straordinari gli ucraini e la loro capacità di resistere», ha aggiunto la presidente del Consiglio.

Meloni ha anche ribadito la volontà di sentire e vedere al più presto il presidente Volodymyr Zelensky.

«Ho messo il viaggio in Ucraina tra i miei viaggi prioritari e spero di poterlo fare nei primi mesi del prossimo anno», ha concluso la premier.

