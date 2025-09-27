«Hamas ha accettato in linea di principio il piano del presidente degli Stati Uniti Donald Trump» per porre fine alla guerra a Gaza, che prevede anche l'immediato rilascio di tutti gli ostaggi israeliani in cambio del progressivo ritiro dalla Striscia.

Lo scrive il quotidiano israeliano Haaretz citando proprie fonti. Il piano Trump in 21 punti è stato illustrato dal presidente americano nel corso dell'incontro con i leader arabi a margine dell'Assemblea Onu.

(Unioneonline)

- IN AGGIORNAMENTO -

