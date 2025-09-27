medioriente
27 settembre 2025 alle 10:54aggiornato il 27 settembre 2025 alle 10:59
Media israeliani: «Hamas dice sì al piano Trump, rilascio degli ostaggi in cambio del ritiro dalla Striscia»Lo scrive il quotidiano Haaretz citando proprie fonti
«Hamas ha accettato in linea di principio il piano del presidente degli Stati Uniti Donald Trump» per porre fine alla guerra a Gaza, che prevede anche l'immediato rilascio di tutti gli ostaggi israeliani in cambio del progressivo ritiro dalla Striscia.
Lo scrive il quotidiano israeliano Haaretz citando proprie fonti. Il piano Trump in 21 punti è stato illustrato dal presidente americano nel corso dell'incontro con i leader arabi a margine dell'Assemblea Onu.
- IN AGGIORNAMENTO -
