Mastercard down e problemi nei pagamenti in tutto il mondo. “Pagamento rifiutato” è il messaggio che hanno avuto questa mattina molti utenti che hanno provato a effettuare un pagamento con carta di credito sul circuito Mastercard via Pos o online.

Le segnalazioni provengono da tutto il mondo. In Italia, il sito Downdetector, che raccoglie le segnalazioni degli utenti in merito ai malfunzionamenti delle tecnologie digitali, si evidenziano segnalazioni tra le 9 e le 12 con un picco alle 10.

Nel Regno Unito, in Giappone, in Australia e in Ucraina tanti cittadini hanno avuto difficoltà ad effettuare pagamenti.

