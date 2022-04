Ormai a Mariupol è battaglia corpo a corpo. Dopo settimane di bombardamenti, al culmine di un assedio che ha stremato la popolazione, il conflitto nella città “martire” dell’Ucraina entra sempre più nel vivo, con scontri a fuoco strada per strada vicino all’acciaieria Azovstal, gioiello dell’industria metallurgica della città divenuto quartier generale dei suoi ultimi difensori, i 3mila combattenti del battaglione Azov.

Mosca rivendica di aver preso il “totale controllo” del porto e parla di un nemico ormai alle corde, al punto che 1.026 militari ucraini (tra cui 162 ufficiali) si sono arresi. Notizia quest’ultima smentita da Kiev, secondo cui con un’azione “eroica” i suoi soldati sono riusciti invece a sfuggire al nemico e ad unirsi al battaglione Azov.

Quel che è certo è che la resistenza ucraina non molla e contrattacca. A Odessa due missili antinave Neptune hanno colpito l’incrociatore Mosca della flotta russa del Mar Nero, provocando secondo il governatore Maksym Marchenko “gravissimi danni”.

Con la situazione umanitaria allo stremo, la Turchia ha messo a disposizione le sue navi per l’evacuazione dei civili da Mariupol. L’obiettivo di Mosca ormai è tutto concentrato a Est e alla conquista del Donbass, la Russia torna a minacciare Kiev, da cui le sue truppe si sono ritirate, dicendosi “pronta a colpire i centri di comando nemici, anche nella regione della capitale, se l'esercito ucraino continuerà nei suoi tentativi di attaccare strutture in Russia”.

La Casa Bianca intanto per bocca della portavoce Jen Psaki conferma le accuse di “genocidio” mosse da Joe Biden a Vladimir Putin e annuncia l’invio di altri 800 milioni di dollari di nuove armi a Kiev: “Bucha, Mariupol, Kramatorsk sono tutti esempi di violazioni dei diritti umani, il presidente parlava basandosi su ciò che ha visto, sulle atrocità compiute da Mosca”, ha detto Psaki.

Una posizione, quella di Washingtoh, che ha provocato l'irritazione di Pechino e Mosca, mentre da Parigi il presidente Macron mette in dubbio l'utilità di una “escalation di parole” per porre fine alla guerra.

Anche il canadese Trudeau parla di genocidio, mentre il presidente polacco Andrzej Duda in visita a Kiev sottolinea: “Questa non è guerra, è terrorismo”.

Ore 9.50 – Esplosioni vicino al porto di Odessa

Due esplosioni sono state udite non lontane dal porto di Odessa questa mattina poco dopo le 10 locali (le 9:00 in Italia). "A causa delle esplosioni appena sentite in città, vi chiediamo di mantenere la calma e rimanere al riparo. Al momento non c'è pericolo per la popolazione civile", ha affermato il servizio stampa del comando operativo meridionale sulla sua pagina Facebook.

Ore 9.40 – Ostacolo ai negoziati il numero di garanti per la sicurezza di Kiev

Uno degli ostacoli che si frappongono ai colloqui di pace tra l'Ucraina e la Russia riguarda il numero di Paesi che dovrebbero prendervi parte come garanti della sicurezza. Lo ha detto alle tv del Paese il consigliere presidenziale ucraino Mykhailo Podolyak, che ha fatto parte del team negoziale. Lo riferisce il Guardian, affermando che l'Ucraina vuole che quanti più Paesi possibile agiscano come garanti della sicurezza, ma la Russia non vuole che il loro numero aumenti.

Mosca in precedenza ha indicato che la Bielorussia dovrebbe essere uno dei Paesi che garantiscono la sicurezza, mentre la Turchia ha ripetutamente offerto di svolgere un ruolo di mediazione tra i suoi vicini del Mar Nero.

Ore 9 – Kiev: “6.500 crimini di guerra commessi dai russi”

Sono circa 6.500 i presunti crimini di guerra commessi dalle truppe russe in Ucraina per i quali sono state aperte inchieste. Lo ha detto l'ufficio del procuratore generale dell'Ucraina citato dal Guardian.

Ore 8.45 – Attacchi a Kharkiv, Donetsk e Zaporizhzhia

Nel 50esimo giorno di guerra le forze russe continuano a lanciare sistematici attacchi missilistici e bombe sulle infrastrutture militari e civili nelle regioni di Kharkiv, Donetsk e Zaporizhzhia. Lo fa sapere l’esercito ucraino.

Ore 8.15 – Marine prigionieri dei russi, “ma non sono mille”

Il consigliere del capo dell'Ufficio del Presidente ucraino, Oleksiy Arestovych, ha annunciato che marine della 36ma brigata sono stati fatti prigionieri dall'esercito russo, "ma non si tratta di mille soldati ucraini, molti meno - ha detto riferendosi all'annuncio di Mosca di ieri secondo cui 1.026 militari ucraini si sono arresi ieri -. Mille è una bugia". Lo riporta l'Agenzia Unian.

Ore 7.40 – Incrociatore russo abbandonato o affondato

L'incrociatore Moskva (Mosca) della flotta russa del Mar Nero, che secondo Kiev è stato colpito ieri dai missili ucraini Neptune, è stato abbandonato o è affondato: lo riporta questa mattina la Cnn, confermando le incertezze sulla sorte della nave da guerra che secondo Mosca è stata invece "seriamente danneggiata" per l'esplosione delle munizioni che trasportava, in seguito a un incendio sviluppatosi a bordo.

