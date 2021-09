Commuove gli Usa la storia di Cal Dunham e di sua moglie Linda, morti a causa del Covid-19 lunedì, praticamente nello stesso momento, dopo essere stati ricoverati in ospedale.

La drammatica vicenda è riferita da numerosi media americani. Secondo il racconto fatto dalla figlia, la coppia - lui 59 anni e lei 66, residenti a Grand Rapids, in Michigan – erano partiti per andare in campeggio, ma dopo qualche giorno hanno iniziato a sentirsi poco bene. Sulle prime pensavano – perché ne avevano i sintomi – a un raffreddore. Ma le loro condizioni sono progressivamente peggiorate, fino a che si è reso necessario il ricovero in ospedale, dove sono risultati positivi al coronavirus.

I Dunham sono così stati posti in terapia intensiva, con la respirazione assistita tramite ventilatore. Ma purtroppo i tentativi dei medici di salvare loro la vita sono risultati vani.

Prima della fine – ha raccontato la figlia Sarah - gli infermieri hanno avvicinato i loro letti e i due coniugi si sono presi per mano. Poi sono spirati, vicini, a un minuto l’uno dall’altra, lui alle 11.07, lei subito dopo.

"Mia madre usava dire a mio padre, per scherzare: ‘Vedrai che te ne andrai prima di me. Ma io ti seguirò poco dopo’. Ed è stato proprio così”, ha ricordato ancora, commossa, la figlia Sarah, in un’intervista a Fox 17.

Da quanto si apprende, i due erano entrambi vaccinati. Dopo la somministrazione, a maggio, avevano anche pubblicato su Facebook un post per invitare tutti a proteggersi contro il Covid. Entrambi, però, hanno comunque preso il virus, risultato fatale, forse, per alcune non meglio specificate patologie pregresse di cui entrambi soffrivano.

