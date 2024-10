È un'ecatombe quella provocata dal maltempo nella provincia spagnola di Valencia. Il bilancio provvisorio delle piogge torrenziali è di almeno 95 morti, ma sono molti i dispersi che purtroppo mancano ancora all’appello.

In 8 ore – hanno spiegato gli esperti – è caduta sulla città iberica e sul suo circondario la pioggia di un anno: un'alluvione senza precedenti, con strade come fiumi, la furia dell’acqua che ha trascinato via persone e automobili e collegamenti interrotti.

Proclamata l'emergenza nazionale e tre giorni di lutto, mentre ora l’allerta si sposta in altre province.

«L'acqua è salita fino a 3 metri. Siamo rimasti intrappolati come topi», dicono i sopravvissuti, mentre si fanno aspre le polemiche sui ritardi dell'allerta da parte del presidente della regione.

Le devastanti piogge torrenziali – segnalano i meteorologi – sono state provocate dalla Dana, una depressione di aria fredda non troppo rara ma ormai sempre più intensa a causa dei cambiamenti climatici.

