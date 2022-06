Per far luce sull’incidente costato la vita a Mario Decandia, il maitre sardo travolto e ucciso a Palma di Maiorca da un’auto della polizia locale, di fondamentale importanza potrebbe rilevarsi una testimonianza.

Secondo il racconto di un turista inglese, dopo lo schianto dalla pattuglia è stata portata via una bottiglia di vodka. E l’azione sarebbe stata compiuta da altri agenti, intervenuti successivamente sul posto.

Il testimone ha fatto mettere tutto a verbale quando si è accorto che nel rapporto steso dalla polizia locale non ci fosse traccia di quella bottiglia e ha deciso di contattare la polizia nazionale.

Il poliziotto alla guida della macchina che ha investito il 36enne di Tempio Pausania è stato sottoposto ad alcol test ed è risultato negativo. Nella versione ufficiale, insieme a un collega erano impegnati in un servizio e percorrevano il Paseo Sagrera a tutta velocità con le sirene in azione. Poi l’agente al volante ha perso il controllo del mezzo, che è finito sul marciapiede e ha preso in pieno Decandia e altre due persone. Il sardo era appena uscito dal lavoro.

La famiglia della vittima chiede che vengano accertate eventuali responsabilità e che sul caso si faccia chiarezza.

