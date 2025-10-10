Il presidente francese Emmanuel Macron ha nominato di nuovo Sebastien Lecornu come primo ministro. Lo annuncia l'Eliseo.

«Accetto - per dovere - la missione affidatami dal presidente della Repubblica di fare tutto il possibile per dotare la Francia di un bilancio entro la fine dell'anno e di affrontare i problemi quotidiani dei nostri connazionali». Lo scrive in un messaggio su X Lecornu, dopo la riconferma a Matignon.

«Farò di tutto per riuscire in questa missione: dobbiamo porre fine a questa crisi politica, che sta esasperando il popolo francese, e a questa instabilità, che è dannosa per l'immagine della Francia e per i suoi interessi».

Un incarico che non è stato ben accolto dal leader del Rassemblent National, Jordan Bardella: «Il governo Lecornu 2, nominato da Emmanuel Macron, più che mai isolato e scollegato all'Eliseo, è una brutta barzelletta, una vergogna democratica e un'umiliazione per i francesi», ha scritto su X.

Il partito di estrema destra «censurerà immediatamente questa squadra senza futuro, la cui unica ragione d'essere è la paura dello scioglimento (dell'Assemblea Nazionale, ndr), cioè del popolo», ha aggiunto.

