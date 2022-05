Una lunga scia di sangue negli Stati Uniti in poche ore. Dopo l’episodio di Buffalo, dove un giovane ha aperto il fuoco in un supermercato uccidendo 10 persone, altre due sparatorie si sono verificate in California e in Texas.

A Laguna Woods un 60enne di origine asiatica ha ucciso una persona e ne ha ferite altre quattro dopo essersi presentato armato a un buffet allestito accanto a una chiesa, la Geneva Presbyterian.

Mentre in un mercatino della Harris County vicino a Houston una lite è degenerata in tragedia con spari da parte di cinque uomini che hanno lasciato a terra due morti e vari feriti. Due le pistole recuperate dalla polizia. Due i provvedimento di fermo, uno degli sparatori è ricoverato in ospedale.

Due episodi che hanno scatenato un nuovo dibattito sulle armi negli Usa.

