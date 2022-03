Per tutta la notte le sirene d’allarme hanno risuonato in varie zone dell’Ucraina, comprese quelle occidentali che finora erano state in gran parte risparmiate dall’avanzata delle truppe russe (qui la giornata di ieri). Leopoli è sotto attacco da ore, Kiev è accerchiata e Mariupol ridotto allo stremo. A Kherson il consiglio regionale ha respinto la possibilità di un referendum per l’indipendenza così da creare una Repubblica popolare come quelle nate nel 2014 e nel 2015 nelle province del Donetsk e del Luhansk.

"Gli invasori russi non possono conquistarci – ha ribadito ieri sera il presidente ucraino Volodymyr Zelensky – Non hanno la forza e lo spirito. Si appoggiano solo alla violenza, al terrore e alle armi".

I DATI – Attraverso i corridoi umanitari, solo nella giornata di ieri, sono state evacuate 12.729 persone, ma il presidente chiede aiuti e non soltanto militari. Dal 2 al 12 marzo 40.000 tonnellate di aiuti sono arrivati nel Paese: le scorte di beni essenziali non mancano e possono durare per mesi. Ma il premier Denys Shmyhal ha vietato le esportazioni di beni come farina, grano saraceno, carne, uova, olio, zucchero e altri prodotti di base.

GLI ATTACCHI – Numerose sono le aree a rischio: in questi 18 giorni di guerra, i soldati di Mosca avrebbero colpito almeno nove strutture sanitarie. Se la circostanza fosse certificata, si tratterebbe di una violazione delle norme umanitarie internazionali. Si teme per i civili e si teme che la Russia arrivi a usare le armi chimiche.

In mattinata è stato attaccato il centro internazionale per il mantenimento della pace e della sicurezza vicino a Leopoli. Il ministro della Difesa ucraino, Oleksii Reznikov, ha parlato di “attacco terroristico sulla pace e la sicurezza vicina al confine con Ue e Nato”. Ha precisato inoltre che "lì lavorano istruttori stranieri". "Informazioni sulle vittime sono in corso di accertamento", aggiunge il ministro – anche se un primo bilancio parla di 20 morti e decine di feriti -, che lancia anche un appello: "Serve agire per mettere fine a questo. Chiudete i cieli".

Gli aggiornamenti di ora in ora:

Ore 10.10 – Kiev, colpito treno per evacuazioni, un morto

Nella notte un treno passeggeri usato per far evacuare i civili è stato colpito da schegge poco fuori dalla città ucraina di Lyman, nell'est del paese. Lo riporta il Kyiv Independent, precisando che nell'attacco è rimasto ucciso il conducente del treno e un'altra persona è stata ferita.

***

Ore 10.04 – Danneggiato monastero ortodosso a Donetsk

Diverse persone sono rimaste ferite dopo che i raid russi hanno colpito e danneggiato il monastero ortodosso della “Lavra delle Sacre Montagne della Santa Dormizione”, vicino alla città ucraina di Sviatohirsk nella provincia di Donetsk. Lo riferisce il Parlamento di Kiev su Telegram. I bombardamenti sono avvenuti a 50 metri da un ponte che collega la sponda destra e sinistra del fiume Siverskyi Donets, vicino all'ingresso del monastero. L'esplosione ha danneggiato le finestre della struttura e le porte di un hotel vicino. Circa 520 rifugiati hanno trovato rifugio nel monastero, inclusi 200 bambini. Il vescovo metropolita Arseny ha affermato che nella zona non ci sono unità militari e che l'attacco è stato condotto contro una città "pacifica" e uno dei luoghi più sacri dell'Ucraina.

***

Ore 9.02 – Forze russe accerchiano quelle ucraine a est

Le forze russe stanno tentando di circondare quelle ucraine nell'est del Paese avanzando dalla direzione di Kharkiv e Mariupol. Lo ha detto stamane il ministero della Difesa britannico. "Le forze russe stanno tentando di circondare le forze ucraine nell'est del Paese mentre avanzano dalla direzione di Kharkiv a nord e Mariupol a sud", scrive il ministero su Twitter citando l'Intelligence. "Le forze russe che avanzano dalla Crimea stanno tentando di aggirare Mykolaiv mentre cercano di arrivare a ovest verso Odessa", ha aggiunto. Il ministero osserva che la Russia sta "pagando un prezzo elevato per ogni avanzata" poiché le forze armate ucraine continuano a offrire una strenua resistenza in tutto il Paese.

***

Ore 8 – Colpita la base aerea Ivano-Frankivsk

Le forze armate russe hanno colpito la base aerea di Ivano-Frankivsk (nella parte occidentale del Paese) nella prima mattinata di oggi. L'aeroporto è stato nel mirino degli attacchi russi per il secondo giorno di fila. Il sindaco ha sollecitato le persone che abitano nei dintorni a trasferirsi.

***

Ore 7.06 – Raid aerei russi contro base al confine con la Polonia

Le truppe russe hanno lanciato numerosi attacchi aerei su un campo di addestramento militare fuori dalla città ucraina di Leopoli, vicino al confine con la Polonia. L’obiettivo è il Centro internazionale per il mantenimento della pace e la sicurezza", a circa 40 chilometri a nordovest di Leopoli, specifica il capo dell'amministrazione regionale Maxim Kozitsky, aggiungendo che sono stati lanciati otto missili.

