È morto in circostanze ancora da accertare, a Londra, Armando Zamparini, figlio ventitreenne dell'ex patron del Palermo calcio Maurizio Zamparini e della sua compagna Laura Giordani.

Armando Zamparini era in Inghilterra per ragioni di studio e ieri mattina è stato trovato privo di vita nella sua camera d'albergo.

I genitori sono in viaggio per l'Inghilterra per raggiungere il figlio.

Armando è l'ultimo nato di casa Zamparini, l'unico figlio del secondo matrimonio dell’ex patron del Palermo calcio.

Durante la gestione Zamparini della squadra di calcio del Palermo capitava spesso che Armandino, come lo chiamavano in città, si intrattenesse in campo a giocare con i calciatori rosanero a fine allenamento.

"Il presidente Dario Mirri e tutta la famiglia del Palermo FC - si legge in una nota pubblicata sul sito ufficiale del club - si stringono nel terribile dolore per la scomparsa prematura di Armando, figlio dell'ex presidente rosanero Maurizio Zamparini. Il ricordo di Armandino è e rimarrà vivido nei collaboratori del Palermo che lo hanno conosciuto e visto crescere durante il periodo della presidenza Zamparini in viale del Fante. Ai genitori e i familiari di Armando, le più sentite condoglianze".

(Unioneonline/v.l.)

