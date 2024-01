Discussioni aperte sui social dopo che alcuni tabloid inglesi hanno pubblicato la notizia del ritrovamento di una pagella di Sarah Ferguson, ex moglie del principe Andrea, terzogenito della regina Elisabetta e fratello minore dell’attuale re Carlo III.

La pagella in questione è stata rinvenuta in un armadietto della scuola frequentata dalla duchessa di York, oggi 64enne e affermata scrittrice. Ma che secondo il Mirror sembra non eccellesse come studentessa. Anzi. Agli esami al termine della scuola dell’obbligo, frequentata in un college d’elite, rimediò infatti unico voto buono (all’orale di inglese), accompagnato da una sufficienza risicata in arte. Male, se non malissimo, invece, i risultati in letteratura inglese, biologia, francese e geografia.

La Ferguson non sarebbe però l’unica nella famiglia reale inglese ad aver avuto qualche problema di rendimento scolastico. Camilla, regina consorte di Carlo, decise di lasciare gli studi a 16 anni e lo stesso sovrano, all’esame di Maturità, andò bene in storia, ma ottenne solo una sufficienza striminzita in francese. Ciò nonostante fu comunque ammesso a Cambridge, dove però si laureò con il voto più basso.

Anche il principe “ribelle” Harry non era uno studente modello, tanto che all’università preferì l’accademia militare. Idem sua mamma Diana Spencer, che lasciò la scuola dell’obbligo senza qualifiche.

Sembra che anche il principe William fosse intenzionato a non conseguire la laurea: si era iscritto all’Università scozzese di St Andrews nel 2001, iniziando a studiare Storia dell’Arte, lo stesso corso della sua futura moglie Kate. Pentito della scelta fatta, voleva dunque mollare, ma sarebbe stata proprio Kate a consigliargli di proseguire cambiando però corso di studi. E così l’erede al trono alla fine si laureò nel 2005 – con lode - in Geografia.

