L'ondata di caldo che ha colpito gran parte dell'Europa è collegabile a 212 decessi avvenuti in Spagna tra domenica e mercoledì, secondo le stime di un istituto pubblico.

Il sistema di monitoraggio MoMo raccoglie le statistiche giornaliere sui decessi in Spagna e calcola la variazione della mortalità confrontandole con i livelli prevedibili sulla base dei dati storici.

(Unioneonline)

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