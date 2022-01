Via al Parlamento europeo alla commemorazione per la scomparsa del presidente, David Sassoli.

A Strasburgo, per l'occasione, presenti diversi premier e presidenti dei Parlamenti nazionali da tutta Europa. Per l'Italia, oltre ad Enrico Letta che terrà il discorso ufficiale in Aula, ci sono il presidente del Consiglio Mario Draghi, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio e il ministro per gli Affari europei Enzo Amendola.

In apertura di cerimonia il saluto di benvenuto della presidente ad interim, Roberta Metsola e la proiezione di un video con le più belle immagini della presidenza Sassoli. Subito dopo sarà Letta a tenere il discorso ufficiale di commemorazione del suo collega di partito.

La suite n.4 di Sebastian Bach il primo intermezzo musicale, seguito dagli omaggi del presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen, del presidente del Consiglio Ue Charles Michel e del presidente della Francia Emmanuel Macron.

L'Inno alla Gioia di Ludwig van Beethoven, assieme ai tributi dei vari gruppi politici, in conclusione di cerimonia.

Presenti la moglie e i figli di Sassoli, nonché diversi capi di governo e presidenti dei Parlamenti europei. Tra i premier hanno confermato la loro presenza il lussemburghese Xavier Bettel, il greco Kyriakos Mitsotakis, il croato Andrej Plenković e il maltese Robert Abela. Tra i presidenti delle Camere del Vecchio continente sono in arrivo a Strasburgo la belga Eliane Tillieux, Jüri Ratas dall'Estonia, la cipriota Annita Demetriou, la lituana Viktorija Čmilytė-Nielsen, Meritxell Batet dalla Spagna e Ināra Mūrniece dalla Lettonia. Presenti alla cerimonia anche il presidente della Corte di Giustizia Ue Koen Lenaerts e il numero uno della Bei, Werner Hoyer.

(Unioneoneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata