L’Olanda chiude alle 17. Lo ha annunciato il premier Mark Rutte, che ha illustrato in conferenza stampa le nuove misure che vanno ad inasprire ulteriormente il parziale lockdown già in vigore nel Paese per contenere la nuova impennata di contagi da Covid.

Bar, ristoranti e negozi non essenziali dovranno chiudere alle 17. “A partire da domenica, i Paesi Bassi di fatto saranno chiusi tra le 17 e le 5”.

La Polizia si prepara a possibili nuove rivolte, dopo quelle che hanno infiammato il Paese e creato enormi disordini dopo l’annuncio del primo lockdown parziale. Ma la carenza di posti letto nelle terapie intensive sta raggiungendo soglie d’allarme, il governo non può più aspettare.

L’Olanda a settembre aveva revocato la maggior parte delle restrizioni, ma è stata costretta a reintrodurle con l’aumento dei contagi e dei ricoveri.

Già in vigore la chiusura degli stadi al pubblico, mentre i cittadini sono chiamati a lavorare da casa e a non accogliere più di quattro ospiti.

