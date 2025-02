All’Ismaili Center di Lisbona si stanno celebrando i funerali di Karim Aga Khan 4°, morto lunedì nella capitale portoghese a 89 anni. Una cerimonia intensa e strettamente religiosa, trasmessa in diretta dal canale Ismaili Tv, a beneficio dei 15 milioni di fedeli della comunità ismalilita in tutto il mondo.

In prima fila la famiglia, il principe Rahim designato come nuovo Imam col titolo di Aga Khan 5°, la primogenita, la principessa Zahra, molto attiva nelle attività in Costa Smeralda, Husayn, Ali, il fratello di Karim Amyn e i nipoti.

Sono presenti i rappresentanti della comunità ismailita, delegazioni diplomatiche e rappresentanti di organizzazioni umanitarie. Un parterre molto ristretto, per volere della famiglia che ha voluto un rito privato.

