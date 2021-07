Un video che è ben presto diventato virale, e che ha scatenato subito i commenti più esiliranti: tra chi auspica che venga convocato per la finale di domenica 11 luglio a Wembley o tra chi lo vede come un nuovo idolo.

Il ragazzo si chiama Piergianni Pisanu, ha 28 anni ed è di Nulvi. Da nove anni ha lasciato però il paese dell'Anglona per andare in Inghilterra, più precisamente nella capitale Londra, dove attualmente lavora come cameriere e addetto in un negozio.

Appassionato di calcio sino al midollo e tifoso milanista, tanto che si reca ogni anno a San Siro per vedere le partite dei rossoneri.

Ieri, però, era tra gli spettatori che a Wembley hanno assistito alla semifinale dell'europeo tra Italia e Spagna. Al rigore che ha decretato il passaggio degli azzurri in finale, ecco la gioia per Piergianni che decide di entrare in campo e unirsi ai giocatori festanti. A bloccarlo gli stewards dello stadio.

“Ero preso dall'euforia – ha dichiarato Pisanu -. Non è stata una cosa decisa da prima, il gesto è stato istintivo. Vedere i giocatori italiani è stato felice, ma è passato tutto in fretta, non è stata molto lunga”.

Un gesto assolutamente pacifico che ha scatenato l'incredulità del centrocampista del Paris Saint Germain, Marco Verratti. L'invasione di campo, ha concluso Pisanu, “si è conclusa senza nessuna sanzione”.

