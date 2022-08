Un uomo è stato ucciso da un antilope in Svezia.

La tragedia è avvenuta domenica sera sull’isola di Oland, nel sud-est del Paese, la vittima è un impiegato dello zoo.

Il proprietario dello zoo stava radunando assieme a lui gli animali per riportarli nei ricoveri per la sera. Ma all’improvviso una delle antilopi ha attaccato l'impiegato, non lasciandogli scampo.

Sul posto sono immediatamente arrivati gli agenti di Polizia e un’ambulanza. Ma i soccorritori non hanno potuto nulla, l'uomo era già morto.

(Unioneonline/L)

