Liberato Panfilo Colonico, lo chef italiano sequestrato venerdì scorso da un commando armato nel suo ristorante in Ecuador.

L’imprenditore di Sulmona è stato rilasciato ed è in buone condizioni di salute: «Sto bene e mi sta ascoltando la Polizia. Non è stato un film», ha detto lui stesso mettendosi in contatto prima con le autorità e poi con alcuni amici di Sulmona.

Barba lunga, canotta nera e bermuda, con il viso provato ma sorridente, è apparso in salute, anche se visibilmente sconvolto. I rapitori lo avrebbero lasciato a un casello e lui sarebbe tornato con un taxi, secondo quanto riferito da testimoni.

Il 49enne, per tutti “Benny”, era stato rapito in pieno giorno nel suo locale, «Il Sabore mio» a Guayaquil, capoluogo della provincia di Guayas. Due uomini, vestiti da poliziotti e armati di mitragliette erano entrati nel ristorante e lo avevano portato via sotto la minaccia di un’arma puntata alla testa. Il tutto era stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza.

La polizia ha fatto sapere di avere arrestato due dei sequestratori. Uno di loro era la guardia del corpo dell’imprenditore, che aveva deciso di ricorrere a misure di sicurezza dopo una sparatoria avvenuta alcuni mesi fa.

Si cerca ora di ricostruire tutti i particolari della vicenda, non è chiaro al momento se sia stato pagato un riscatto.

