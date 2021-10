Dopo oltre 4 anni di prigionia è stata liberata la religiosa colombiana Gloria Cecilia Narvaez Argori, rapita il 7 gennaio 2017 in Mali, dove era stata trattenuta insieme al sacerdote italiano padre Pierluigi Maccalli e al connazionale Nicola Chiacchio, già rilasciati l’anno scorso. Lo ha comunicato la Farnesina.

Il sequestro era stato rivendicato da uno dei gruppi jihadisti attivi nel Maghreb.

Suor Argori è, tra l’altro, la religiosa riconducibile al caso di Cecilia Marogna, la donna “esperta di intelligence”, attualmente sotto inchiesta in Vaticano insieme all'ex cardinale Angelo Becciu ed altre otto persone.

Il governo della Colombia, attraverso la vicepresidente Marta Lucía Ramírez, si è detto “rallegrato” dalla notizia della liberazione della religiosa, precisando che il rilascio era “un obiettivo che il governo nazionale si era prefissato e per il quale ha lavorato per molti mesi in molteplici contatti e richieste di aiuti internazionali tenuti personalmente con vari leader in Africa".

(Unioneonline/l.f.)

