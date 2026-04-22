Parigi piange il secondo militare francese morto dopo l’attacco di Hezbollah dello scorso 18 aprile. La vittima è il casco blu Anicet Girardin, rimpatriato ieri dal Libano dove era rimasto gravemente ferito: è quanto annuncia su X il presidente francese, Emmanuel Macron.

«Il caporale in capo Anicet Girardin del 132/o reggimento di fanteria cinotecnica di Suippes, rimpatriato ieri dal Libano dove era rimasto gravemente ferito dai combattenti con Hezbollah, è morto questa mattina a causa delle ferite riportate», annuncia il presidente Macron, omaggiando il soldato «caduto per la Francia». «La Nazione, che domani renderà omaggio (all'altro militare ucciso,ndr.) Florian Montorio, colpito mortalmente nella stessa imboscata, saluta con emozione la memoria del caporale in capo Anicet Girardin e il suo sacrificio», sottolinea il presidente, rivolgendo i pensieri più sinceri nonché il profondo cordoglio della nazione francese «ai suoi familiari, ai suoi cari, come anche alle famiglie degli altri feriti».

La Francia, conclude Macron, rende infine «omaggio all'impegno esemplare dei nostri eserciti nell'Unifil, che operano con coraggio e determinazione al servizio della Francia e della pace in Libano».

(Unioneonline)

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