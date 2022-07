Dopo settimane di combattimenti contro l’esercito russo, i militari ucraini hanno annunciato il ritiro da Lysychansk, l'ultima roccaforte di Kiev nell'oblast di Lugansk, nell'est del Paese.

Ma nel suo discorso di ieri sera, il presidente Volodymyr Zelenskyy ha voluto rassicurare il suo popolo annunciando che le truppe ucraine torneranno a Lysychansk grazie alla tattica e alla fornitura di armi moderne. "Proteggiamo la vita dei soldati e del nostro popolo. Ricostruiremo le mura e riconquisteremo la terra e questo vale anche per Lysychansk", ha detto, dove "torneremo grazie alle nostre tattiche, aumentando la fornitura di armi moderne".

Intanto l'ambasciatore siriano in Russia, Riad Haddad, ha detto all'agenzia Tass che gli Usa e la Turchia inviano in Ucraina combattenti dell'Isis e di altri gruppi islamisti. "Non siamo sorpresi che mandino militanti delle organizzazioni terroristiche Isis e Jabhat al-Nusra da Idlib in Ucraina, perché questi gruppi sono strumenti usati dall'Occidente contro i popoli pacifici", ha affermato il diplomatico.

