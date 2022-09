Gli occhi del mondo puntati sul Cremlino, che ha deciso di mettere in atto una nuova escalation, annunciando i referendum per l’annessione alla Russia dei territori invasi del Donbass ucraino e – come confermato per voce di Vladimir Putin in persona – di richiamare circa 300mila riservisti.

I toni usati dal presidente russo non possono non destare preoccupazione: “L'Occidente – ha detto lo Zar - ha superato ogni limite. Useremo tutti i mezzi per difenderci”. Un riferimento affatto velato al possibile impiego di armi nucleari.

Dure le reazioni della comunità internazionale.

L’Unione Europea ha paventato subito nuove sanzioni: “Altre misure restrittive verranno adottate al più presto in coordinazione con i nostri partner", ha comunicato l'Alto Rappresentante degli Affari Esteri di Bruxelles Josep Borrell.

E anche Londra non è rimasta a guardare, con la premier Liz Truss che ha annunciato che il Regno Unito manterrà il sostegno militare a Kiev "fino a quando l'Ucraina non avrà trionfato".

"Una guerra nucleare non può essere mai vinta e non deve essere combattuta", ha detto invece il presidente Usa Joe Biden intervenendo all'assemblea generale dell'Onu. "Non vogliamo conflitti – ha aggiunto – e non vogliamo una nuova guerra fredda".

Usa: “Riservisti? Mosca in difficoltà”

La decisione del presidente Putin di mobilitare parzialmente i cittadini russi, ordinando loro di combattere in Ucraina, riflette le difficoltà del Cremlino sul terreno di battaglia, l'impopolarità della guerra e la riluttanza dei russi a combatterla": lo afferma il segretario di stato Usa Antony Blinken. "Putin non sta operando da una posizione di forza ma questo e' piuttosto un segno del fallimento della sua missione", ha aggiunto.

