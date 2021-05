L'Ema ha avviato l'esame (in "rolling review”, ovvero mediante lo strumento regolatorio utilizzato dall’ente per accelerare la valutazione di un medicinale durante un'emergenza sanitaria) del vaccino sviluppato dalla azienda cinese Sinovac.

Lo ha annunciato l'Agenzia europea del farmaco su Twitter.

L'Ema ha avviato l'esame del siero inattivato - Vero cell - sviluppato da Sinovac Life Sciences Co.

La decisione si basa sui risultati preliminari di studi di laboratorio e clinici che suggeriscono come il vaccino inneschi la produzione di anticorpi che prendono di mira Sars-CoV-2, il virus che causa il Covid-19, e possa aiutare a proteggere dalla malattia.

L'Ema valuterà i dati, non appena saranno disponibili, per decidere se i benefici superano i rischi.

L'analisi continuerà fino a quando non saranno disponibili prove sufficienti per una domanda formale di autorizzazione all'immissione in commercio.

(Unioneonline/F)

© Riproduzione riservata