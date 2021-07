Polemica in Ucraina, dopo la diffusione di alcune immagini, da parte del ministero della Difesa, che mostrano alcune Soldatesse in tenuta mimetica ma, anziché i tradizionali stivali, con le scarpe con il tacco, mentre si esercitano per una parata militare.

Da quanto si apprende, si trattava di una prova in vista delle celebrazioni, ad agosto, peril trentesimo anniversario dell'indipendenza del Paese dopo il crollo dell'Unione Sovietica. "Oggi, per la prima volta, l'esercitazione si svolge con scarpe con i tacchi", ha commentato la cadetta Ivanna Medvid, secondo quanto riporta il sito di informazione del ministero della Difesa, ArmiaInform. "È leggermente più difficile rispetto agli stivali dell'esercito, ma ci stiamo provando", ha aggiunto Medvid.

Ma, come detto, le foto hanno innescato un polverone. Alcune parlamentari vicine all'ex presidente Petro Poroshenko hanno infatti duramente criticato la scelta, invitando ironicamente il ministro della Difesa ad indossare scarpe con i tacchi alla parata.

"È difficile immaginare un'idea più idiota e dannosa", ha detto Inna Sovsun, del partito Golos, sottolineando che le soldatesse ucraine - come gli uomini - rischiano la vita e "non meritano di essere derise".

Polemiche anche sui social, con il ministero che in molti post viene accusato di "sessismo e misoginia", visto che, sostengono alcuni, "I tacchi alti sono una presa in giro delle donne imposta dall'industria della bellezza".

Sono oltre 31mila le donne che prestano servizio nelle forze armate ucraine. Più di quattromila hanno i gradi di ufficiali.

(Unioneonline/l.f.)

