Marine Le Pen ora inizia seriamente a credere nella conquista dell’Eliseo. Mai così poco scarto fra lei ed Emmanuel Macron, i due candidati che secondo tutte le previsioni dovrebbero giocarsi nel ballottaggio la presidenza della Repubblica francese.

Il divario tra il presidente ricandidato e la sfidante di estrema destra si è ridotto ad appena 5 punti.

Secondo l’ultimo sondaggio Elabe per BFM TV ad un eventuale ballottaggio tra i due Macron avrebbe il 52,5% dei voti, Le Pen, che sarebbe appoggiata dall’altro candidato di estrema destra Eric Zemmour, il 47,5%.

In molti osservano inoltre le “avvertenze” in fondo al sondaggio: il margine d’errore è del 3,1%, un elemento che per la prima volta rende concrete le speranze di Marine Le Pen.

Le Pen, che ha ereditato il partito dal padre, è alla sua terza elezione presidenziale. Nel 2012 ottiene il 17,9%, miglior risultato della storia di Front National (oggi diventato Rassemblement National), ma arriva terza alle spalle di Hollande e Sarkozy. Nel 2017 va ancora meglio, al primo turno prende il 21,3% dei voti e si va a giocare il ballottaggio con Macron, che perde fermandosi al 33,94%.

La prossima volta sarà quella buona? Lo scopriremo il 24 aprile, data del ballottaggio. Il primo turno delle presidenziali francesi si tiene invece il 10 aprile.

